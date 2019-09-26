В Забайкалье пострадавших от степных пожаров обеспечили жильем по требованию прокуратуры

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае поддержал иск прокуратуры и обязал обеспечить жильем 12 семей, дома которых сгорели в апреле во время степных пожаров, сообщил в четверг журналистам старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

Из-за степных пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов, травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей. Заявления на приобретение и восстановление утраченного жилья подали 148 семей.

"Органы власти отказали 12 семьям из села Усть-Ималка в выплате единовременной материальной помощи и предоставлении жилых помещений из-за отсутствия документов, подтверждающих их регистрацию по месту жительства или право собственности на утраченное жилье. Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании за ними права на получение мер социальной поддержки по строительству уничтоженных огнем жилых домов <...> Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме", - сказал Синельников.

Он уточнил, что всем заявителям предоставлено жилье: 11 семей получили его в Чите, еще одна - в родном районе.

Президент России Владимир Путин 25 апреля провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Глава государства поручил оперативно обеспечить пострадавших жильем.