От паводковой воды в Еврейской АО за сутки освободились почти 22 тыс. га сельхозугодий

ТАСС, 26 сентября. Паводковая вода в подтопленных районах Еврейской автономной области (ЕАО) ушла с территории более чем сотни приусадебных участков и почти 22 тыс. га сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного главка МЧС РФ.

"За прошедшие сутки в регионе от воды освободились 104 приусадебных участка, четыре жилых дома, 21848 га сельскохозяйственных земель и три участка дорог общей протяженностью 4,5 км", - говорится в распространенном релизе.

Ранее глава региона Александр Левинталь сообщал, что ущерб от паводка на Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод в области составил 2,2 млрд рублей. Особенно сильно наводнение ударило по сельскому хозяйству, потери из-за паводков отмечены на половине сельхозземель области. Всего было подтоплено более 56 тыс. га земель, с начал сентября территории постепенно освобождались от воды.

В области подтопленными остаются 32 жилых дома, 1148 приусадебных и 1602 дачных участков. В пунктах временного размещения находятся 30 человек, в том числе 14 детей.

С подтопленных территорий в поселениях продолжают откачивать воду. Проведена дезинфекционная обработка более 400 участков в Биробиджане, Биробиджанском, Облученском, Октябрьском районах, а также колодцев с питьевой водой. "Продолжают работу 17 медицинских бригад. Они прививают население и участников ликвидации последствий паводка от гепатита А, дизентерии, брюшного тифа, бактериофага. На сегодняшний день привито 2323 взрослых, 669 детей", - уточняется в сообщении.

Пострадавшим от паводка жителям области начали выплачивать компенсации.