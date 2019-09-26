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СМИ: ООН собрала лишь 16,7% от средств, запланированных на помощь КНДР

Наибольшие суммы внесли Швейцария, Швеция и Россия

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Объем средств, собранных ООН для оказания помощи КНДР с начала года, оказался значительно меньше целевого показателя. Такие данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов привел в четверг южнокорейский телеканал KBS.

По его сведениям, к 26 сентября ООН собрала около $20 млн, что составляет лишь 16,7% от запланированного бюджета. Наибольшие суммы внесли Швейцария ($7,8 млн), Швеция и Россия (по $4 млн). В список спонсоров также вошли Канада, Норвегия, Дания, Франция и Финляндия.

В июне Республика Корея выделила $8 млн в фонд продовольственной помощи Северу в рамках Всемирной продовольственной программы (WFP), а также в фонд ЮНИСЕФ.

Сообщается также, что в этом году производство продовольствия в КНДР окажется минимальным за десять лет, а его нехватка составит 1,36 млн тонн.

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