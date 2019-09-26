Площадка для регистрации брака открылась в Москве в старинном ресторане 1913 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Столичные молодожены смогут заключить брак в старинном ресторане 1913 года на улице Рождественка и в современном лофт-пространстве. Новые площадки для регистрации брака начнут работать с октября, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Ресторан в центре столицы подойдет для пар, которые мечтают о классической свадьбе в исторических интерьерах. Зарегистрировать брак молодожены смогут в залах с расписным потолком и мраморным фонтаном с золотыми рыбками. В прошлом столетии здесь собирались артисты Большого и Малого театров, известные литераторы и журналисты", - говорится в сообщении.

Еще одна новая площадка для регистрации брака расположена на берегу Москвы-реки - это пространство "Лофт-холл", которое подойдет как для приверженцев традиций, так и для любителей экспериментов. Здесь можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии у кирпичных стен с деревянными вставками, а также на фоне хрустальных люстр и панорамных окон.

Подать заявление на заключение брака в ресторане на Рождественке и лофт-пространстве на улице Ленинская Слобода можно на портале госуслуг, а также во Дворце бракосочетания № 5 (для первой площадки) и в Нагатинском отделе ЗАГС (для второй площадки).

Сейчас в столице работают несколько десятков новых площадок. Молодые пары могут сыграть свадьбу в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе.