Протоиерей Иоанн Кочанкин стал настоятелем обители милосердия вместо Николая Стремского

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Протоиерей Иоанн Кочанкин назначен настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области, сменив в этой должности арестованного Николая Стремского. Об этом ТАСС сообщил помощник управляющего Оренбургской епархией по работе с епархиальными отделами иерей Вадим Татусь.

"Протоиерей Иоанн Кочанкин назначен настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе. У священника большой опыт, он известен в регионе как настоятель одного из самых больших храмов города - Казанского храма в Оренбурге, который был построен под его руководством. Решение о назначении принято владыкой - митрополитом Оренбургским и Саракташским Вениамином", - сказал Татусь.

Протоиерей Иоанн Кочанкин окончил Самарскую духовную семинарию. Он руководит епархиальным отделом по церковной архитектуре и иконописи.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области воздерживается от комментариев по данной теме.