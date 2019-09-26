{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Протоиерей Иоанн Кочанкин стал настоятелем обители милосердия вместо Николая Стремского

Самого Стремского арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Протоиерей Иоанн Кочанкин назначен настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области, сменив в этой должности арестованного Николая Стремского. Об этом ТАСС сообщил помощник управляющего Оренбургской епархией по работе с епархиальными отделами иерей Вадим Татусь.

"Протоиерей Иоанн Кочанкин назначен настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе. У священника большой опыт, он известен в регионе как настоятель одного из самых больших храмов города - Казанского храма в Оренбурге, который был построен под его руководством. Решение о назначении принято владыкой - митрополитом Оренбургским и Саракташским Вениамином", - сказал Татусь.

Протоиерей Иоанн Кочанкин окончил Самарскую духовную семинарию. Он руководит епархиальным отделом по церковной архитектуре и иконописи.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области воздерживается от комментариев по данной теме.

Теги
РоссияОренбургская область
В Хабаровском крае 100 млн рублей направят на закупку квартир для сирот
Всего 69 квартир приобретут в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, поселках Чегдомын и Солнечный
Читать полностью