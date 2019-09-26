Умер адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде Давидыча и Кокорина

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина и блогера Эрика Китуашвили (Давидыч), умер в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил его коллега Игорь Бушманов.

"24 сентября на своей даче в Подмосковье скоропостижно ушел от нас замечательный, порядочный и мудрый человек, профессионал, адвокат Андрей Михайлович Ромашов. Светлая и вечная память, соболезную родным и близким", - сказал Бушманов.

О причинах смерти пока не сообщается, однако, по информации источника из окружения адвоката, у Ромашова были проблемы с сердцем.

Адвокат Андрей Ромашов до работы в адвокатуре работал в правоохранительных органах, в 1993-1994 годах являлся начальником РУБОП по ЮЗАО Москвы. В активе адвоката участие в резонансных общественно-значимых делах, таких как защита блогера Давидыча и футболиста Александра Кокорина.