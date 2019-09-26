На Сахалине считают, что ограничение вывоза икры в самолетах не повлияет на браконьеров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Любое ограничение разрешенного объема икры в багаже и ручной клади при авиаперелетах не сможет оказать влияние на деятельность браконьеров, а только доставит неудобства законопослушным гражданам. Такое мнение высказал ТАСС исполняющий обязанности руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области, заместитель руководителя, начальник управления водных биологических ресурсов и флота Сергей Ом.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что одним из основных каналов перевозки браконьерской лососевой икры являются пассажирские авиаперелеты. Агентство предлагает ограничить разрешенный объем икры в багаже и ручной клади на уровне не более 10 кг, но в том случае, если с собой у пассажира нет соответствующего сопроводительного документа. Сейчас физлица в самолетах могут перевозить партии икры более 25 кг.

"Это возможное ограничение антиконституционное. Если я икру приобрел законно где-то на складе, в магазине, еще где-то, то кто имеет право меня ограничивать на провоз в багаже? Браконьерам будет абсолютно все равно на это ограничение, запрет ударит исключительно по законопослушным гражданам. Браконьеры как возили, так и будут провозить партиями, но не в личном багаже", - сказал Ом.