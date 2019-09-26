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Северный Кавказ

Безбарьерная среда создана почти в 25% школ Кабардино-Балкарии

На эти цели в 2019 году выделено более 6,4 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Почти в 25% школ Кабардино-Балкарии (КБР) создана безбарьерная среда, здания оборудуются пандусами, и специальными туалетами. На эти цели в 2019 году выделено более 6,4 млн рублей, сообщила ТАСС в четверг замминистра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ирина Шонтукова.

"Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве учреждений общего образования, составляет 23,6 %. В 2019 году универсальная безбарьерная среда в рамках государственной программы "Доступная среда в КБР" будет создана в трех образовательных организациях республики (в двух учреждениях дополнительного образования и в одной дошкольной образовательной организации). На реализацию мероприятий предусмотрено 6,4 млн рублей", - сказала Шонтукова.

Она добавила, что до конца года в республике будет открыт дополнительный коррекционный клас для детей-аутистов. "В целях создания специальных условий, необходимых для обучения и развития детей с расстройствами аутистического спектра, в 2019 году планируется открытие дополнительного коррекционного класса", - отметила она.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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