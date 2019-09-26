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Северный Кавказ

Программа по развитию горных сел начала действовать в Северной Осетии

Она предполагает создание новых рабочих мест, строительство дорог, детских садов, школ и сельских клубов

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии рассчитывают, что программа по восстановлению горных сел, которая начала действовать в республике, поможет вернуть в них молодежь, и первые семьи уже создают свое дело, сообщил ТАСС руководитель Агентства развития Северной Осетии Александр Плиев.

"Мы сейчас занимаемся развитием горных территорий. Дело в том, что наши горные села начинают пустовать, остается считанное количество людей, молодежь уезжает - и такая проблема не только у нас, она есть и в других странах, в Италии, в Швейцарии, где в деревне в горах остаются 15 человек, и из них самый молодой 80-летний мэр, который единственный, кто работает", - сказал Плиев.

Он пояснил, что программа предполагает комплексный подход для сел Северной Осетии. "Чтобы в село вернулся молодой человек и перевез семью, что надо? Работа нужна, дорога должна быть проложена, должен быть сельский клуб, где он может организовать досуг, спортивная площадка, для детей должны быть детский сад и школа", - отметил глава агентства.

Он добавил, что уже появились первые энтузиасты - семь молодых семей с детьми. "Они уже провели часть работы, закупили скот. Есть ребята, которые хотят заняться коневодством", - сказал директор корпорации.

По его словам, скотоводство - не единственная отрасль, которую можно развивать в горной местности. Также в Северной Осетии перспективны проекты в туристической отрасли, садоводство и другие направления. Власти Северной Осетии планируют к 2024 году до 350 тысяч человек. По итогам 2017 года республику посетили 112,7 тыс. туристов.

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