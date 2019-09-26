Дожди и пожары помешали восстановлению лесов в Забайкалье

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары, проливные дожди, из-за которых разлились реки и были размыты дороги, а также недобросовестные арендаторы помешали проведению лесовосстановительных работ в Забайкальском крае в 2018 году. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В среду первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман назвал шесть регионов, где в 2018 году не провели необходимое лесовосстановление. Среди них был и Забайкальский край.

"План по лесовосстановлению в 2018 году составлял 18,6 тыс. га, фактически выполнено 9,9 тыс. га. Невыполнению плана способствовал ряд объективных причин. Прежде всего, установление режимов чрезвычайной ситуации из-за пожаров и проливных дождей - разливы рек, размытие дорог, затопление и недоступность участков проведения работ. Кроме того, пик пожароопасного периода в Забайкалье совпадает с лесокультурным сезоном", - сказали в министерстве.

Там отметили, что некоторые арендаторы лесных участков не выполнили работу по воспроизводству лесов, несмотря на "принимаемые меры по понуждению к исполнению договорных обязательств".

В 2019 году Забайкальский край начал реализовывать федеральный проект "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология". В рамках него идут и работы по лесовосстановлению. "Общий план лесовосстановления на 2019 год составляет 18,7 тыс. га, по состоянию на 26 сентября, искусственное лесовосстановление выполнено на 83%. Работы по лесовосстановлению в крае продолжаются, и к концу года прогнозируется достижение показателя, запроектированного региональным проектом "Сохранение лесов (Забайкальский край)", - подчеркнули в пресс-службе.

В Забайкальском крае летом 2018 года больше месяца почти ежедневно шли дожди, что привело к масштабным паводкам. В зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, были разрушены 182 км региональных и муниципальных дорог, повреждены свыше 30 мостов. Общий ущерб от стихии превысил 1 млрд рублей.