Знаете ли вы, что такое борги? Гид по сердцу Италии

Выйти утром на улицу, щурясь от солнца - летнего или зимнего, - заскочить в итальянскую пекарню за свежим хлебом, поздороваться с мясником, который нарежет вам немного прошутто, заглянуть в кофейню и выпить эспрессо, как местные, у барной стойки и вернуться завтракать домой под колокольный звон, доносящийся из церкви XI века. Борги - особый опыт узнавания Италии.

"Picсolo", "маленький" на итальянском, - это слово вы прежде всего услышите от местных жителей, если речь зайдет о борго. Здесь все маленькое: площади, магазинчики, улочки. Здесь люди, конечно же, знают друг друга и будут знать и вас через пару дней. Здесь нет очередей на подходе к достопримечательностям, темп жизни неспешный и легкий, с неизменной сиестой от полудня до четырех часов, а по воскресеньям здесь на дверях всех магазинов висят таблички с надписью "Chiuso" - "закрыто". В борго обязательно стоит пожить несколько дней, чтобы узнать поближе неизвестную туристу Италию.

"Borgo" переводится как "деревня". Но так буднично называть это особое пространство не стоит. Сами итальянцы признают, что борго, конечно же, никак не деревня.

В борго обязательно есть замок или крепость, средневековые или из эпохи Возрождения. И скорее всего, дома там окружены оборонительными стенами и башнями, возможно, со следами от пушечных ядер. У каждого борго есть своя история, полная драматизма. И там красиво. Это, кстати, самый важный критерий.

Нынешний год в Италии - официально год медленного туризма. Гостям страны власти предлагают побыть настоящими путешественниками, и из самолетов, поездов и машин пересесть на велосипед или лошадь или же отправиться в путь пешком: разработаны десятки маршрутов для такого вдумчивого знакомства со страной. И многие маршруты проходят через борги.

В начале нового века борги в основном прозябали в забвении - в стороне от туристических центров эти полудеревни-полугорода, забытые всеми, тихо умирали. Молодежь уезжала туда, где есть работа, оставались лишь те, кто был не готов к переменам. Вот тогда власти страны и взялись за борги. С 2001 года в стране существует клуб "Самые красивые борги Италии", созданный Национальной ассоциацией итальянских муниципалитетов. Сейчас в клубе 295 населенных пунктов. Все они обладают сертификатами, подтверждающими этот особый статус.

Чтобы попасть в почетный список, борго должен иметь значимые памятники архитектуры и истории, которые формируют единый городской ансамбль. По правилам, не менее 70% зданий должны быть старше 80 лет. Жителей в борго, который хочет стать членом клуба, не может быть более 2000, исторический центр должен быть закрыт для движения автотранспорта постоянно или закрываться хотя бы время от времени, должна соблюдаться цветовая гамма фасадов и крыш, входных дверей и ставен, не должно быть проводов, нависающих над улицами, обязательно наличие скверов, удобного общественного пространства, информационных центров и услуг для туристов. Всего критериев отбора около 70. Число избранных непостоянно, потому что в любой борго может нагрянуть комиссия и, обнаружив несоответствия требованиям, лишить нарушителя звездного статуса. Те борги, что состоят на данный момент в клубе, отобраны из восьми сотен городков Италии. Обладать сертификатом считается очень престижным - это своего рода знак качества для борго и почти гарантия того, что жизнь из него не уйдет.

Канале ди Тенно - Трентино

Север Италии, коммуна Тенно, провинция Тренто, область Трентино-Альто-Адидже. Борго с видом на Альпы и собственным бирюзовым озером Тенно, одним из чистейших в Италии. У озера есть секрет - в жаркие засушливые месяцы оно мелеет, обнажая перешеек, который на время соединяет крошечный остров с берегом. Добраться из борго до озера можно только пешком. В историческом центре 43 жителя, во всей коммуне Тенно 2045 человек. Оливковое масло и вино из сорта винограда шардоне - местные продукты, которые стоит попробовать.

Первое упоминание о Канале ди Тенно датируется 1211 годом. Это застывшее во времени пространство, где сейчас регулярно проходят средневековые фестивали, где на улочках можно встретить туристов со всего мира, полвека назад было настоящим захолустьем. И неизвестно, как бы сложилась жизнь Канале ди Тенно, если бы не Джакомо Виттоне. В 60-е годы прошлого века художнику-любителю из Турина приглянулось это забытое богом место. Он купил здесь большой дом с видом на озеро Гарда - еще одну знаменитую достопримечательность Италии, до которой отсюда рукой подать, - и постепенно превратил борго в место притяжения для людей искусства. В дом Виттоне стали приезжать художники, скульпторы, музыканты. Сейчас, спустя годы, "Дом художников" по-прежнему открыт для всех. Жить здесь можно бесплатно, если умеете рисовать. Платой за постой будет произведение искусства, созданное в этой средневековой пасторали.

В трех с половиной километрах от Канале ди Тенно стоит замок XII века. Он хорошо сохранился несмотря на то, что за свою историю пережил немало осад. Сейчас находится в частном владении.