Знаете ли вы, что такое борги? Гид по сердцу Италии

Выйти утром на улицу, щурясь от солнца - летнего или зимнего, - заскочить в итальянскую пекарню за свежим хлебом, поздороваться с мясником, который нарежет вам немного прошутто, заглянуть в кофейню и выпить эспрессо, как местные, у барной стойки и вернуться завтракать домой под колокольный звон, доносящийся из церкви XI века. Борги - особый опыт узнавания Италии.
"Picсolo", "маленький" на итальянском, - это слово вы прежде всего услышите от местных жителей, если речь зайдет о борго. Здесь все маленькое: площади, магазинчики, улочки. Здесь люди, конечно же, знают друг друга и будут знать и вас через пару дней. Здесь нет очередей на подходе к достопримечательностям, темп жизни неспешный и легкий, с неизменной сиестой от полудня до четырех часов, а по воскресеньям здесь на дверях всех магазинов висят таблички с надписью "Chiuso" - "закрыто". В борго обязательно стоит пожить несколько дней, чтобы узнать поближе неизвестную туристу Италию.
"Borgo" переводится как "деревня". Но так буднично называть это особое пространство не стоит. Сами итальянцы признают, что борго, конечно же, никак не деревня.
В борго обязательно есть замок или крепость, средневековые или из эпохи Возрождения. И скорее всего, дома там окружены оборонительными стенами и башнями, возможно, со следами от пушечных ядер. У каждого борго есть своя история, полная драматизма. И там красиво. Это, кстати, самый важный критерий.
Нынешний год в Италии - официально год медленного туризма. Гостям страны власти предлагают побыть настоящими путешественниками, и из самолетов, поездов и машин пересесть на велосипед или лошадь или же отправиться в путь пешком: разработаны десятки маршрутов для такого вдумчивого знакомства со страной. И многие маршруты проходят через борги.
В начале нового века борги в основном прозябали в забвении - в стороне от туристических центров эти полудеревни-полугорода, забытые всеми, тихо умирали. Молодежь уезжала туда, где есть работа, оставались лишь те, кто был не готов к переменам. Вот тогда власти страны и взялись за борги. С 2001 года в стране существует клуб "Самые красивые борги Италии", созданный Национальной ассоциацией итальянских муниципалитетов. Сейчас в клубе 295 населенных пунктов. Все они обладают сертификатами, подтверждающими этот особый статус.
Чтобы попасть в почетный список, борго должен иметь значимые памятники архитектуры и истории, которые формируют единый городской ансамбль. По правилам, не менее 70% зданий должны быть старше 80 лет. Жителей в борго, который хочет стать членом клуба, не может быть более 2000, исторический центр должен быть закрыт для движения автотранспорта постоянно или закрываться хотя бы время от времени, должна соблюдаться цветовая гамма фасадов и крыш, входных дверей и ставен, не должно быть проводов, нависающих над улицами, обязательно наличие скверов, удобного общественного пространства, информационных центров и услуг для туристов. Всего критериев отбора около 70. Число избранных непостоянно, потому что в любой борго может нагрянуть комиссия и, обнаружив несоответствия требованиям, лишить нарушителя звездного статуса. Те борги, что состоят на данный момент в клубе, отобраны из восьми сотен городков Италии. Обладать сертификатом считается очень престижным - это своего рода знак качества для борго и почти гарантия того, что жизнь из него не уйдет.
Канале ди Тенно - Трентино
Север Италии, коммуна Тенно, провинция Тренто, область Трентино-Альто-Адидже. Борго с видом на Альпы и собственным бирюзовым озером Тенно, одним из чистейших в Италии. У озера есть секрет - в жаркие засушливые месяцы оно мелеет, обнажая перешеек, который на время соединяет крошечный остров с берегом. Добраться из борго до озера можно только пешком. В историческом центре 43 жителя, во всей коммуне Тенно 2045 человек. Оливковое масло и вино из сорта винограда шардоне - местные продукты, которые стоит попробовать.
Первое упоминание о Канале ди Тенно датируется 1211 годом. Это застывшее во времени пространство, где сейчас регулярно проходят средневековые фестивали, где на улочках можно встретить туристов со всего мира, полвека назад было настоящим захолустьем. И неизвестно, как бы сложилась жизнь Канале ди Тенно, если бы не Джакомо Виттоне. В 60-е годы прошлого века художнику-любителю из Турина приглянулось это забытое богом место. Он купил здесь большой дом с видом на озеро Гарда - еще одну знаменитую достопримечательность Италии, до которой отсюда рукой подать, - и постепенно превратил борго в место притяжения для людей искусства. В дом Виттоне стали приезжать художники, скульпторы, музыканты. Сейчас, спустя годы, "Дом художников" по-прежнему открыт для всех. Жить здесь можно бесплатно, если умеете рисовать. Платой за постой будет произведение искусства, созданное в этой средневековой пасторали.
В трех с половиной километрах от Канале ди Тенно стоит замок XII века. Он хорошо сохранился несмотря на то, что за свою историю пережил немало осад. Сейчас находится в частном владении.
Чивита-ди-Баньореджо
Центральная Италия, коммуна Баньореджо, провинция Витербо, область Лацио (столица - город Рим). Борго, известный всей Италии как "город, который умирает". В Чивита-ди-Баньореджо восемь жителей, население коммуны насчитывает 3860 человек. Славится городок продуктами из свинины, приготовленными по старинным рецептам: прошутто, капоколло, поркетта, фирменное блюдо - феттучини с соусом из куриных потрохов.
Чивита-ди-Баньореджо появился еще во времена этрусков, около 2500 лет назад. На протяжении столетий это был оживленный город, но постепенно жизнь уходила из него. Построенный на туфовой горе - пористой породе вулканического происхождения, - этот борго таял под воздействием ветра, дождей и ручьев. И процесс этот не остановить. Каждый год Чивита-ди-Баньореджо оседает на несколько сантиметров, глубокие овраги все ближе подбираются к древним крепостным стенам. За свою долгую жизнь Чивита-ди-Баньореджо пережил несколько землетрясений. После одного из них в конце XVII века почти все, кто выжил, уехали. В 1794 году подземные толчки оборвали связь Чивита-ди-Баньореджо с миром - была разрушена единственная дорога к городу. Но он все-таки не стал призраком - в борго всегда оставалась горстка жителей. Сейчас попасть в Чивита-ди-Баньореджо можно по пешеходному мосту, построенному в 1965 году на месте старой дороги. Вход в борго платный. Пользоваться автотранспортом здесь могут только те, у кого есть специальное разрешение.
Чивита-ди-Баньореджо - родина знаменитого теолога и философа XIII века Бонавентуры, причисленного Католической церковью к лику святых. Здесь есть три музея, рестораны, отели, и дважды в год - в начале лета и осени - в этом "умирающем городе" проходят скачки на ослах. Учитывая несговорчивый характер этих животных, зрелище каждый раз получается невероятно комичным.
Отранто
Южная Италия, коммуна Отранто, провинция Лечче, область Апулия. Край земли, самый восточный населенный пункт страны, находится на набойке "каблука" Италии. В борго живут 783 человека, во всей коммуне - 5536. Местное оливковое масло холодного отжима считается одним из лучших в Италии, фирменное блюдо - жареный осьминог в глиняном горшке.
Добираться до Отранто удобнее, конечно, на машине, но поездка на общественном транспорте куда интереснее. В борго ходят винтажные поезда из Лечче, столицы провинции, и остановка Отранто - конечная, дальше поезд не идет. Этот портовый городок был основан еще древними греками. Какое-то время он выполнял функцию юго-восточного форпоста Апеннинского полуострова. В XV веке, после османского вторжения, в Отранто был возведен замок, ставший крупнейшим в южной Италии оборонительным сооружением. В Кафедральном соборе борго, построенном в XI веке, хранятся останки 813 мужчин, жителей Отранто, убитых турками в 1480 году. Они были обезглавлены за отказ принять ислам. Мощи мучеников с XVIII века хранятся в соборе в застекленных нишах, их может увидеть каждый, кто зайдет в храм. В 2013 году папа римский Франциск причислил отрантских мучеников к лику святых.
Загадкой для исследователей до сих пор остается главная достопримечательность Отранто - мозаичный пол Кафедрального собора. Его создал монах Панталеоне в 1160-е годы. Прекрасно сохранившаяся мозаика рассказывает о мире, грехе, тайне и мифологии жизни. Здесь львы с человечьими головами, верблюды и минотавры, крылатые драконы, сфинксы, реальные и легендарные персонажи, такие как Александр Македонский и король Артур. Историки и искусствоведы продолжают искать ответ на вопрос, какое послание человечеству зашифровано в этой мозаике.
В 1997 году в свет вышел роман итальянского писателя и журналиста Роберто Котронео "Отранто". Для автора этот борго на самом краю Италии - место, которое вызывает очень сильные чувства: "„Отранто“ - в этом слове уже звучит драма. „Отранто“ - это слово уже ослепляет своим невыносимо-ярким светом".
Боза
Остров Сардиния, коммуна Боза, провинция Ористано. Средневековый город, один из наиболее населенных среди членов клуба "Самые красивые борги Италии". В историческом центре, который и составляет борго, живут 2000 человек. Всего в коммуне - 5536 человек. Находится на северо-западном побережье острова, славится благородным вином из янтарной Мальвазии, которое принято пить по особым поводам.
Сначала здесь жили финикийцы, потом пришли римляне. В XII веке на холме над рекой Темо маркиз из рода Маласпина начал строительство замка Серравалле. Постепенно вокруг него разросся город. Этот исторический район Бозы называется Са Коста и является одним из самых живописных среди городов Сардинии. Пестрые веселые фасады домов резко контрастируют с мрачными стенами замка, нависающего над борго. Как и положено, здесь есть свои привидения. Одно из них - призрак жены маркиза. По легенде, Маласпина в порыве ревности отрубил женщине пальцы и оставил ее истекать кровью. Говорят, несчастная так и не нашла успокоения после смерти и до сих пор бродит ночами по пустым залам замка.
Боза славится своим пляжем, одним из самых чистых на Сардинии. Экологическая организация "Легамбьенте" в своем рейтинге ежегодно присуждает пляжу Боза Марина наивысший бал.
Из Бозы путешествие по Сардинии можно продолжить на Зеленом поезде. Этот туристический маршрут связывает побережье с центральной частью острова. Там своей тихой жизнью живут те борги, чей звездный час впереди.
Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT