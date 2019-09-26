Центры компетенций в сфере турбизнеса и АПК планируется создать в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Центры компетенций WorldSkills по администрированию отелей, а также по ремонту сельхозтехники планируют создать в Дагестане в 2020 году, сообщил в четверг ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Шамиль Магомедов.

"Будем создавать центры компетенций WorldSkills по администрированию отелей и по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Планируем, что в 2020 году эти центры появятся, потом будем подавать заявки на проведение у нас отборочных туров чемпионата ["Молодые профессионалы"]", - сказал Магомедов.

По его словам, центр компетенций по администрированию отелей планируют открыть в Дербенте, где активно развивается туристическая инфраструктура, а центр по ремонту и обслуживания сельхозтехники будет создан на базе сельскохозяйственного колледжа в Буйнакске.

В августе сообщалось, что в Дагестане также планируется открыть центр компетенций, специализирующийся на обработке камня, где будут готовить специалистов для воссоздания исторических памятников на территории республики.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства - как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Россия присоединилась к движению в 2012 году.