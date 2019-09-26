Ученые геопарка "Янган-Тау" изучат изменение климата с португальскими коллегами

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты башкирского геопарка "Янган-Тау" договорились об обмене данными с португальским парком "Астрелла" для изучения изменения климата, сообщила в четверг журналистам заведующий лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов научно исследовательского института безопасности жизнедеятельности Башкирии Екатерина Богдан на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

"У нас есть договоренность с геопарком "Астрелла" из Португалии об обмене данными. У нас есть данные за 80 лет", - сказала Богдан.

В рамках сотрудничества планируется изучить факторы, ставшие следствием изменения климата на планете, в частности заболевание берез бактериальной водянкой. Зараженная береза может погибнуть за два года, при этом методов борьбы с болезнью не существует, но если вовремя среагировать и провести оздоровительные мероприятия, то дерево можно использовать в качестве древесины, отметила Богдан.

Сейчас в геопарке "Янган-Тау" проводят картирование территории с привлечением инструментов дистанционного зондирования Земли, а также данных граждан из соцсетей и СМИ. Площадь геопарка составляет 1774 кв. км, березы занимают 40% леса. Сейчас ведется учет берез, он затрудняется наличием сельскохозяйственных земель в геопарке, на которых эти деревья располагаются разрозненно.

Обмен данными и исследования болезни берез необходимы для выработки механизмов сохранения лесов. "Если сберечь лес, то гидрологический режим территории будет сохраняться в существующем балансе без пагубных последствий", - сказала Богдан.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.