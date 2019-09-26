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Северный Кавказ

Первый оздоровительный комплекс построят в одном из сел Ингушетии в 2020 году

Его оборудуют тренажерами, спортинвентарем и площадками для занятий борьбой, дзюдо, боксом

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Первый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в сельском поселении Барсуки (Ингушетия) в 2020 году. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Демография", рассказал ТАСС и. о. министра спорта Ингушетии Магомед Мургустов.

"В 2020 году мы начинаем строительство ФОКа в сельском поселении Барсуки, для этого населенного пункта он станет первым. Строительство будет вестись в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", его стоимость составит более 135 млн рублей. Комплекс будет иметь пропускную способность более 60 человек в час", - сказал Мургустов.

По его словам, в ФОКе будут созданы условия для занятий молодежи различными видами спорта - его оборудуют тренажерами, спортинвентарем и площадками для занятий борьбой, дзюдо, боксом. Как рассказал ТАСС глава сельского поселения Юнус Темирханов, сейчас молодым людям из села приходится ездить в соседние населенные пункты на тренировки.

"Мы очень ждем строительства ФОКа в нашем селе, для него уже выделен участок. С населением в 7 тыс. человек мы испытываем острую необходимость в таком объекте. Сейчас молодежь и дети села ездят в находящиеся рядом села, где ФОКи есть, еще в местной школе мы открыли секцию по футболу, но этого мало, дети хотят заниматься спортом, и наконец, у них появится такая возможность без необходимости искать место для тренировок за пределами Барсуков", - сказал Темирханов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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