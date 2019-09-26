Москалькова довольна ходом рассмотрения апелляции на приговор Устинову в Мосгорсуде

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова удовлетворена ходом заседания в Мосгорсуде по рассмотрению жалобы на приговор актера Павла Устинова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Татьяна Москалькова, которая присутствовала в зале судебного заседания, удовлетворена ходом процесса и тем, что суд согласился рассмотреть возможность приобщить видеозаписи, ранее не исследованные в суде, в том числе запись, представленную стороной защиты. Это говорит об объективном характере рассмотрения дела. Уполномоченный также планирует посетить следующее заседание", - сказали в пресс-службе.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно: в тот день на месте проведения митинга у него была назначена деловая встреча.

20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура России просит смягчить приговор актеру и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Защита просит его оправдать. На заседании суда в четверг потерпевший по делу Устинова сержант ОМОН Александр Лягин заявил, что считает наказание актеру слишком суровым, но его самого - виновным.