Для системы ГЛОНАСС разработали специальный эксплуатационный стандарт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) разработали Стандарт эксплуатационных характеристик открытого сервиса, который описывает возможности системы ГЛОНАСС. Об этом говорится в сообщении ЦНИИмаш, размещенном в четверг на официальном сайте института.

"Стандарт является основой для проведения сертификации услуг системы ГЛОНАСС, а также для разработки стандартов более низкого уровня на конкретные образцы навигационной аппаратуры, системы на основе ГЛОНАСС, для разработки международных стандартов Международной организации гражданской авиации, Международной морской организации и другого", - пояснили в пресс-службе.

Новый стандарт определяет значения достигнутых навигационных характеристик системы ГЛОНАСС. На основе этих данных, а также данных приема сигналов и характеристик навигационной аппаратуры потребители смогут оценить для себя конечные характеристики, которые они смогут получить при решении своей конкретной задачи.

Создание таких стандартов является общемировой практикой. Аналогичный документы уже разработаны для навигационных систем GPS, Galileo и BDS.

Сообщается, что стандарт был разработан на основе межгосударственного стандарта ГОСТ 32454-2013 "Глобальная навигационная спутниковая система. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний".

Документ уже согласовали и утвердили Министерство обороны РФ и Роскосмос.