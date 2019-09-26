Глава Камчатки познакомит министра с заброшенной котельной, которую тот хотел запустить

ТАСС, 26 сентября. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин пообещал, что министр ЖКХ и энергетики региона побывает в селе Средние Пахачи и увидит заброшенную котельную, которую он обещал запустить. Об этом глава региона сообщил в социальной сети Instagram.

На сайте правительства Камчатки 19 сентября появилось сообщение о подготовке региона к отопительному сезону. В нем приводились слова министра ЖКХ и энергетики субъекта Олега Кукиля, который заявил, что "с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах". Как заметили пользователи местных соцсетей, в упомянутом селе котельная не существует уже много лет, а ее здание заброшено.

"Очень хочется "постебаться" по этому поводу тоже, потому что я точно знаю, что котельной в Средних Пахачах нет, и те стены, которые там показали - это объект, который лет 20, наверное, назад был закрыт. Что имел в виду министр, я обязательно у него поинтересуюсь, потом вам расскажу. Он не был там точно, думаю, сейчас побывает", - сказал Илюхин в видеозаписи.

Он добавил, что, несмотря на это, в поселке все необходимые мероприятия по подготовке к зиме проведены. "Уголь есть, электроотопление работает, электрокотел в школе установлен. Поэтому, надеюсь, что жители Средних Пахачей с теплом. Обязательно это проверю", - сказал глава Камчатки.