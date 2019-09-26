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Северный Кавказ

Участок Самур-Дербентского канала реконструируют по госпрограмме в Дагестане

Работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. Аукцион на реконструкцию участка магистрального канала Самур-Дербентской оросительной системы с максимальной ценой контракта более 170,7 млн рублей объявлен в Дагестане в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

"Заказчик аукциона - Министерство сельского хозяйства РФ <...>. Организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок, - министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Дагестана. Источник финансирования - федеральный бюджет", - говорится в документации.

Общая протяженность канала составляет 98,4 км, реконструировать планируется участок в 5,542 км. Причина реконструкции - существенное снижение пропускной способности канала.

Торги были объявлены 25 сентября. Заявки на участие принимаются до 4 октября.

Начало работ запланировано на январь 2020 года. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года.

Самур-Дербентский канал длиной 98,4 км эксплуатируется с 1963 года. Он предназначен для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, а также для обеспечения безопасного пропуска воды в черте города Дербент.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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