МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Гильдию российских адвокатов с 25-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваше профессиональное объединение заслужило неоспоримый авторитет, внесло конструктивный вклад в формирование эффективной системы оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, совершенствование правовой культуры населения, повышение престижа адвокатской деятельности", - подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что гильдия, сохраняя приверженность традициям отечественной адвокатской школы и принципам профессиональной этики, продолжит твердо отстаивать права и свободы людей, содействовать дальнейшему развитию адвокатуры как важного института гражданского общества в нашей стране.

Гильдия российских адвокатов была основана 24 сентября 1994 года. Основная задача организации - защита профессиональных и социальных прав адвокатов, совершенствование законодательства об адвокатуре, повышение престижа адвокатской деятельности, ее эффективности в сфере оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам.