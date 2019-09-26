Труппа адыгейского театра сыграет часть спектакля во Владикавказе на осетинском языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Часть спектакля "Кавказский меловой круг", который Национальный театр Адыгеи имени Ибрагима Цея привез во Владикавказ в рамках всероссийского театрального марафона, будет сыграна труппой на осетинском языке. Об этом сообщил ТАСС в четверг художественный руководитель театра Касей Хачегогу.

"Сегодня Нацтеатр Адыгеи привез на Северный Кавказ символ всероссийского театрального марафона, мы его торжественно передадим республике 28 сентября. Конечно, мы не могли приехать к нашим братьям-осетинам без подарка. Заговорим на их родном языке: большую сцену на осетинском языке отыграем сегодня вечером в спектакле "Кавказский меловой круг", - сказал он.

Премьера спектакля по драме Бертольда Брехта "Кавказский меловой круг" прошла в Майкопе на фестивале с таким же названием в апреле с участием 12 национальных театров Северо-Кавказского и Южного федерального округов России, а также государств ближнего зарубежья. Спектакль был показан на трех языках - русском, адыгском и абхазском с синхронным переводом.

Во Владикавказе Национальный театр Адыгеи также представит литературно-музыкальную композицию "Заклинаю - помните" на тему Великой Отечественной войны.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику. Подведение итогов театрального марафона состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.