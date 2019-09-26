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Власти Чувашии направят 3,4 млрд рублей на повышение качества жизни населения в 2020 году

В регионе будут создавать условия для инновационного развития системы образования, сохранять и укреплять здоровье населения, а также развивать спортивную инфраструктуру

ЧЕБОКСАРЫ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии в следующем году выделят 3,4 млрд рублей на улучшение уровня жизни населения республики. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ "О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики". На его реализацию выделят в 2020 году 3,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно указу, в республике будут создавать условия для инновационного развития системы образования, формировать современную образовательную среду для воспитания детей и молодежи, сохранять и укреплять здоровье населения, увеличивать продолжительность жизни, развивать спортивную инфраструктуру.

"Кабинету министров республики и органам местного самоуправления необходимо принять меры, направленные на реализацию указа", - уточнили в пресс-службе.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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