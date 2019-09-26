Представитель омбудсмена Пермского края посетит колонию, где издевались над заключенным

ТАСС, 26 сентября. Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае посетит колонию строгого режима №9 в Соликамском районе после публикации в сети видео, на котором видно, как группа арестантов избивает другого заключенного. Об этом в четверг сообщается на сайте омбудсмена.

Видеозапись появилась 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта "Гулагу-нет". На кадрах видно, как осужденные наносят несколько ударов молодому человеку по телу, лицу, голове и печени, хватают его за руки и не дают оказать сопротивление, после чего насилуют. Основатель проекта на своей странице в Facebook утверждает, что данные действия осужденные совершили "по указанию оперативников" - молодой человек отказывался платить им взятки, а также подписывать явки с повинными в том, чего не совершал.

"По информации, которая известна уполномоченному по правам человека, в ФКУ ИК-9 работает специальная комиссия ГУ ФСИН РФ по Пермскому краю и СУ СК России по Пермскому краю, прокуратура, ФСБ. Проходят первичные следственные действия для выяснения наличия или отсутствия версии, которая распространена публично. После результатов проверки представитель аппарата краевого омбудсмена по поручению Павла Микова (уполномоченный по правам человека в регионе - прим. ТАСС) посетит ФКУ ИК-9", - говорится в сообщении.

Уполномоченный намерен запросить результаты проверок правоохранительных и надзорных органов для дальнейшего анализа ситуации с соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы Пермского края.

Видео уже проверяет прокуратура Пермского края. Как уточнили в ведомстве, были опрошены лица, отбывающие наказание в ИК-9, изучена служебная документация, а также видеозаписи. Служебную проверку проводят также сотрудники регионального управления ФСИН, ее результаты направят следователям.