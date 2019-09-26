Рособрнадзор: две трети абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ выбрали вузы своих регионов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ чаще всего подавали заявления в вузы своих регионов, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте Рособрнадзора по итогам приемной кампании в вузы 2019 года.

"65% абитуриентов, показавших на ЕГЭ высокий результат и набравших по сумме трех предметов более 220 баллов, подали заявления в вузы своих регионов, 35% - в вузы из других регионов", - говорится в сообщении.

При этом в 2019 году незначительно вырос (до 207 баллов) средний балл по сумме трех предметов ЕГЭ для поступления на бюджетные места. За последние три года заметно вырос средний тестовый балл по математике (на 9,3 балла). Также улучшение средних результатов ЕГЭ наблюдается по истории (на 2,6 балла).

Отмечается, что школьники с высокими баллами ЕГЭ (от 81 балла) чаще всего при поступлении выбирали направления "Клиническая медицина", "Образование и педагогические науки", "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Юриспруденция", "Математика и механика", а также "Языкознание и литературоведение".

В целом при поступлении на бюджетное обучение самыми популярными специальностями стали "Педагогическое образование", "Лечебное дело", "Строительство", "Электроэнергетика и электротехника", "Информатика и вычислительная техника" и другие. Для обучения на платной основе абитуриентов привлекали направления, связанные с менеджментом, рекламой и связями с общественностью, государственным и муниципальным управлением, педагогикой и строительством.