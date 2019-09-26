Итальянский художник создал гигантский портрет Греты Тунберг на поле

РИМ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Художник Дарио Гамбарин при помощи трактора создал гигантский портрет шведской активистки Греты Тунберг на поле в Италии. Рядом с изображением Тунберг есть подпись "Надежда на земле. Грета".

"Весь перфоманс продолжался 9-10 часов без перерыва. Когда я выполняю такие портреты на земле, останавливаться нельзя, потому что иначе от солнца все выгорает", - пояснил Гамбарин корреспонденту ТАСС. Оценить работу можно с высоты птичьего полета. Художник пояснил, что приурочил портрет к саммиту по климату, состоявшемуся в ООН накануне открытия Генеральной Ассамблеи, на котором выступила Грета.

Гамбарин, уже проводивший персональные выставки своих картин, обратился к созданию произведений ландшафтного искусства (ленд-арта) более 10 лет назад. Сам он называет свои произведения "экологичными" и "эфемерными", поскольку они недолговечны, и, следуя природному циклу, исчезают через 7-10 дней.