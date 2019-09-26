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Итальянский художник создал гигантский портрет Греты Тунберг на поле

Рядом с изображением Тунберг есть подпись "Надежда на земле. Грета"

РИМ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Художник Дарио Гамбарин при помощи трактора создал гигантский портрет шведской активистки Греты Тунберг на поле в Италии. Рядом с изображением Тунберг есть подпись "Надежда на земле. Грета".

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"Весь перфоманс продолжался 9-10 часов без перерыва. Когда я выполняю такие портреты на земле, останавливаться нельзя, потому что иначе от солнца все выгорает", - пояснил Гамбарин корреспонденту ТАСС. Оценить работу можно с высоты птичьего полета. Художник пояснил, что приурочил портрет к саммиту по климату, состоявшемуся в ООН накануне открытия Генеральной Ассамблеи, на котором выступила Грета.

Гамбарин, уже проводивший персональные выставки своих картин, обратился к созданию произведений ландшафтного искусства (ленд-арта) более 10 лет назад. Сам он называет свои произведения "экологичными" и "эфемерными", поскольку они недолговечны, и, следуя природному циклу, исчезают через 7-10 дней.

Одной из последних его работ было огромное изображение князя Владимира (ок. 960-1015). Это произведение было создано к визиту в начале июля на Апеннины президента РФ Владимира Путина, который встретился с Папой Римским Франциском. Гамбарин ранее уже создавал гигантский портрет Путина, который приурочил к саммиту "двадцатки" в 2017 году. Он никогда не повторяется. Художник на тракторе "писал" портреты разных политических деятелей, включая Барака Обаму, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, Нельсона Манделу, председателя КНР Си Цзиньпина.

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