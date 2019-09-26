В Железноводске к зиме отремонтируют дворы в многоэтажках

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Ремонт дворовых территорий в многоэтажках Железноводска должны закончить к декабрю, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе горадминистрации.

"Ремонт дворовых территорий вошел в активную фазу. По контракту его должны закончить до 1 декабря", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, на территории курортного городского округа обновляют 12 дворов многоквартирных домов. Большинство дворовых территорий, которые были включены в перечень ремонтируемых, находятся в поселке Иноземцево, и два двора на территории самого города.

"Сейчас специалисты производят ремонт дворовых проездов, меняют асфальт, бордюры и элементы благоустройства. На эти цели курортный городской округ получил по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из краевого бюджета 16 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2017 году в Железноводске отремонтировали 20 дворовых территорий, а согласно программе благоустройства, до 2022 года ремонт затронет каждый двор курорта.