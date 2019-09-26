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Акции протеста в Гонконге

Генконсульство России предупредило соотечественников о новых акциях протеста в Гонконге

По данным диппредставительства, акции протеста намечены на 26-29 сентября в нескольких районах Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге предупредило находящихся там россиян о новых акциях протеста, запланированных на ближайшие дни.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

По информации диппредставительства, акции протеста намечены на 26-29 сентября в нескольких районах Гонконга, в том числе на подъездах к аэропорту. Есть вероятность, что митинги также пройдут 1 октября, когда в Китае будет праздноваться 70-летие образования страны.

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РоссияКитайАкции протеста в Гонконге
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