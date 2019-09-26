РПЦ призвала воздержаться от эмоций в связи с делом Николая Стремского

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом Легойда сообщил ТАСС в четверг.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) в среду Стремский был запрещен в служении на время ведения следствия.

"Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. На время расследования священник запрещен в служении, все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию", - сказал Легойда.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев по данной теме.