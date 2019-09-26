Прокуратура проводит проверку после жалобы ОНФ на ситуацию у ракетных шахт под Костромой

ТАСС, 26 сентября. Сотрудники прокуратуры Судиславского района Костромской области начали проверку жалобы представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ), в которой общественники просят разобраться с ситуацией на заброшенных ракетных шахтах, где проводились незаконные работы. Об этом в четверг рассказала ТАСС старший помощник прокурора по Костромской области Наталья Шумская-Сколдинова.

"Жалоба от представителей ОНФ поступила в прокуратуру Судиславского района, начата прокурорская проверка изложенных в ней фактов. Проверка продлится 30 дней", - сказала собеседница агентства.

Как рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Костромской области Елена Коновалова, на заброшенных шахтах в Судиславском районе проводились незаконные работы, в результате которых был нанесен вред окружающей среде, и последствия не устранены до сих пор. "Мы написали обращение в прокуратуру Судиславского района Костромской области с просьбой проверить ситуацию на заброшенных шахтах, где в 1990 годах утилизировались вышедшие из оборота денежные знаки СССР. Одна московская компания начала демонтаж шахты без разрешительных документов, после чего ей по решению суда в 2017 году работы запретили и обязали провести рекультивацию земель, но она не сделала этого до сих пор", - рассказала Коновалова.

Она пояснила, что общественники заинтересовались ситуацией после того, как на интерактивной карте свалок ОНФ житель Костромской области отметил участок с заброшенной ракетной шахтой, указав, что ситуация может иметь последствия для экологии. "Мы обратились в лесничество Судиславского района, на территории которого размещены шахты, и нам ответили, что свое время инициировали суд в отношении московской фирмы, которая нанесла вред окружающей среде и до сих пор не компенсировала его", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в Судиславском районе находится несколько заброшенных шахт бывшей ракетной дивизии. "Мы выезжали на место, видели заброшенную дорогу к шахтам со следами крупной техники, затопленный водой котлован на месте шахты, в округе полуистлевшие купюры времен СССР, обрывки кабеля, вышку - бывший центр управления", - сказала Коновалова.

Она добавила, что региональный исполком ОНФ также направил обращение в департамент природных ресурсов Костромской области и в межрегиональное управление Росприроднадзора, специалисты которого осмотрели территорию, взяли пробы почвы для лабораторных исследований.