Более 70% детей из Кабардино-Балкарии будут заниматься в кружках к концу года - власти

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) к концу года планируют охватить дополнительным образованием 73% детей, живущих в регионе. Появятся более 30,6 тыс. мест в кружках, сообщила в четверг ТАСС замминистра просвещения, науки и по делам молодежи региона Ирина Шонтукова.

"Совместно с муниципальными органами управления образования проработан вопрос по созданию новых мест дополнительного образования детей и их оснащению современным учебным, лабораторным оборудованием. Они создаются в 105 образовательных учреждениях республики, что позволит довести охват дополнительным образованием детей до индикативного показателя за 2019 год (73%) и расширить спектр таких программ", - сказала Шонтукова.

Детей будут учить программированию с элементами 3D, робототехнике, авиамоделированию. Планируется ведение кружков по астрономии, географии, туризму (в том числе велотуризм), шахматам, создадут лабораторию по безопасности дорожного движения.

"Необходимая учебно-материальная база нуждается в значительном обновлении, также имеются проблемы с педагогическими кадрами. Наряду с увеличением охвата детей дополнительным образованием стоит задача повышения его эффективности и качества", - отметила собеседница агентства.

Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет во всех учреждениях региона, подведомственных органам образования, культуры и спорта, в настоящее время составляет 55,75%. В учреждениях дополнительного образования обучаются 42 тыс. 780 детей, что на 1,7 тыс. человек больше чем годом ранее.