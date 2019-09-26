Обманутым дольщикам в Липецкой области предложат идентичную квартиру в новом доме

ЛИПЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты областного Совета Липецкой области приняли поправки в региональный закон, согласно которым обманутые дольщики смогут получить в новостройке квартиру, идентичную той, которую они не получили из-за проблем у застройщика. Об этом сообщил журналистам спикер областного совета Павел Путилин.

"Дольщикам предложат идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором. При этом пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику", - сказал Путилин.

Глава парламента также отметил, что в регионе вместо реестра пострадавших граждан вводится реестр проблемных домов. Реестр будет формироваться в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства.

"Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки более чем на шесть месяцев, либо застройщик признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. То есть пострадавшим гражданам не надо проходить каких-либо дополнительных процедур, - уточнил он.

Информация о каждом проблемном доме в Липецкой области доступна на персональном сайте губернатора региона Игоря Артамонова, там же представлена онлайн-трансляция строительства и график встреч должностных лиц с инициативными группами дольщиков. Кроме того, в Липецкой области работает горячая линия, специалисты которой могут предоставить жителям информацию о том или ином проблемном объекте.