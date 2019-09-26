Россия выделит $3,5 млн на реализацию совместного проекта с ВОЗ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия в 2019-2020 годах выделит $3,5 млн на реализацию совместного со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проекта в сфере чрезвычайной медицинской готовности. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2019-2020 гг. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета до $3,5 млн на реализацию мероприятий в рамках совместного проекта со Всемирной организацией здравоохранения по дальнейшему укреплению ее потенциала в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования", - говорится в документе. В 2019 году на эти цели будет выделено до $2,5 млн, в 2020 году - до $1 млн.

МИД РФ поручено проинформировать Всемирную организацию здравоохранения о принятом решении, а МЧС совместно с МИД и Минфином согласовать с ВОЗ порядок перечисления и использования данных средств.

Всемирная организация здравоохранения - специализированное учреждение ООН, которое занимается решением проблем охраны здоровья населения мира. В настоящее время членами ВОЗ являются 194 государства, в том числе Россия (РФ как правопреемница СССР является одним из учредителей организации).