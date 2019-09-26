Отставной генерал ФСБ выступил против 5-летнего запрета на выезд за рубеж бывшим чекистам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генерал-лейтенант ФСБ в отставке, член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов выступил против принятия законопроекта о временном запрете отставным сотрудникам спецслужбы выезжать за границу, так как многие из них не имеют доступа к государственной тайне.

"Надо понимать, что из общего числа сотрудников ФСБ только 15-20% имеют непосредственное отношение к оперативной работе. Многие государственных тайн не знают. Кроме того, значительная часть чекистов в ходе службы не раскрывает в обществе свою причастность к ФСБ, поэтому вряд ли они могут быть определены как офицеры спецслужбы", - сказал он.

Михайлов отметил, что в наши дни секретная информация так быстро стареет, что уже через год она теряет актуальность, а человек, владеющий ею, не интересен спецслужбам. Он подчеркнул, что любой человек может стать объектом провокации и после истечения пятилетнего срока.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал законопроект, которым устанавливается возможность временно (до пяти лет) ограничивать право на выезд из страны бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).