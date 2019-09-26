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Все жилые дома Москвы подключили к отоплению

Ранее власти обеспечили отоплением школы, детские сады и больницы
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ПАО "МОЭК" подало отопление во все жилые дома в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"ПАО "МОЭК" в полном объеме завершил все мероприятия по подаче тепла для жилых домов и объектов социальной сферы Москвы. По состоянию на 12:00 мск 26 сентября 2019 года теплом обеспечены 33 тыс. 323 жилых зданий (100% от общего количества) и 7 тыс. 826 социальных объектов (100% от общего количества), в том числе школ - 3056, детских садов - 2410, больниц - 1490, поликлиник - 870", - говорится в сообщении.

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