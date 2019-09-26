"Его наследие для Франции и Евросоюза останется навсегда"

Экс-президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет. Депутаты Национального собрания и Сената (нижняя и верхняя палаты парламента Франции) почтили его память минутой молчания.

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Из-за смерти Ширака президент Эмманюэль Макрон отменил свой визит в город Родез. "В 20:00 (21:00 мск) Макрон намерен обратиться к французам в связи с кончиной Ширака", - отметила France Info. Французские телеканалы и радиостанции изменили сетку вещания, полностью посвятив эфир бывшему президенту страны. Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин, отметив личный вклад Ширака в развитие отношений РФ и Франции. "Он навсегда останется нашим мэром" Мэр Парижа Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях. "В память о нем флаги на всех муниципальных учреждениях будут приспущены", - написала Идальго на своей странице в Twitter. Кроме этого, как отметила она, "в мэрии Парижа и во всех окружных муниципалитетах будут открыты книги соболезнований". В 1977 году Ширак стал первым за два столетия избранным мэром города и возглавлял столицу в течение 18 лет. "Он навсегда останется нашим мэром, влюбленным в город и его жителей", - подчеркнула Идальго. Она выразила глубокие соболезнования супруге Ширака Бернадетт, его дочери Клод, внуку Мартену и другим близким покойного экс-президента.

Aujourd’hui Paris est en deuil. Je suis profondément émue et attristée d’apprendre que le Président Chirac nous a quittés. Homme d’Etat hors norme, immense figure humaniste, il a marqué l’histoire de notre pays. pic.twitter.com/SnZmQSDFMn — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 26, 2019

Французы потеряли сегодня друга Уход из жизни экс-президента Ширака стал огромной потерей для всех граждан страны. Такое мнение высказал бывший глава государства Франсуа Олланд. "Французы, какими бы ни были их политические убеждения, потеряли сегодня друга", - сказал он журналистам. Олланд, несмотря на различие в политических взглядах, на протяжении многих лет был близок к Шираку, прислушивался к его советам в национальной и региональной политике. Он был одним из его преемников во главе генерального совета департамента Коррез, который Ширак возглавлял на протяжении девяти лет. Преемник Жака Ширака на посту президента Франции Николя Саркози назвал его кончину большой личной утратой. "Сегодня завершилась большая глава моей жизни", - отметил Саркози, слова которого приводит агентство France-Presse. Во время правления Ширака он входил в состав правительства, в том числе в качестве министра внутренних дел. В 2007 году Саркози сменил Ширака на посту президента Франции. Находясь во главе республики, Саркози неоднократно встречался со своим предшественником, чтобы выслушать совета патриарха французской политики. "Он был президентом, способным противостоять безумию войны" Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен напомнила о позиции экс-президента республики Жака Ширака против войны в Ираке. "Несмотря на все разногласия с Жаком Шираком, его очень уважали заморские территории Франции, он был президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке", - написала Ле Пен в Twitter Она также напомнила, что Ширак придерживался взвешенной внешней политики и опирался на традиционную французскую дипломатию. "Мы будем вспоминать о нем с благодарностью" Ближайший соратник Жака Ширака, бывший премьер-министр Жан-Пьер Раффарен выразил глубокую скорбь в связи со смертью экс-президента. "Я потрясен уходом из жизни президента Ширака, - написал Раффарен. - Мне посчастливилось несколько лет работать под его руководством во главе правительства. Он дал нам уроки социального сплочения. Мы будем вспоминать о нем с благодарностью". Политик выразил слова поддержки семье Ширака. "Сердцем мы все с вами", - написал он в Twitter. "Нет слов, чтобы выразить свою скорбь" Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер "расстроен и опустошен" известием о кончине бывшего президента Франции Жака Ширака, чье "наследие для республики и Евросоюза останется навсегда". Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева. "Председатель [ЕК] Юнкер расстроен и опустошен смертью бывшего президента Франции Жака Ширака, великого государственного деятеля и большого друга. Его наследие для Франции и Евросоюза останется навсегда. У председателя нет слов, чтобы выразить свою скорбь", - сказала она.

Le Président @JunckerEU exprime sa vive émotion suite à la nouvelle du décès de Jacques Chirac.

Pour lui, l’Europe ne perd pas seulement un grand chef d’Etat, mais aussi un ami proche.

Son engagement pour la France et l’Union Européenne restera avec nous pour toujours. pic.twitter.com/JCb05S6BFj — European Commission (@EU_Commission) September 26, 2019

"Россия потеряла верного друга" Российское посольство во Франции скорбит о кончине Жака Ширака, который был другом России. "Россия потеряла верного друга, - говорится в письме посла РФ в Париже Алексея Мешкова, направленного вдове экс-президента Бернадетт Ширак. - Два срока его полномочий на посту президента Франции были отмечены стремлением к дружбе с Россией и сближению наших тысячелетних цивилизаций". По словам дипломата, отражением этих связей стал Российский православный духовно-культурный центр, построенный на набережной Бранли по соседству с музеем имени Жака Ширака. "Хотел бы выразить вам мои глубокие соболезнования и передать слова сочувствия вашей дочери, внуку и всем родным", - заявил Мешков. "Выдающийся политик мирового масштаба" Бывший президент Франции Жак Ширак был выдающимся политиком мирового масштаба, в России будут помнить его как большого друга. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "СМИ сообщили печальную весть о кончине бывшего президента Франции Жака Ширака. Несомненно, это выдающийся политик мирового масштаба, олицетворявший собой узнаваемую политическую линию в международных делах", - написал Косачев на своей странице в Facebook. По его мнению, многим людям он запомнился своим принципиальным выступлением против боевых действий американо-британской коалиции в Ираке. "Французский лидер тогда пригрозил наложить вето в Совете Безопасности ООН на применение военной силы против этой страны, в итоге сложилась могучая тройка - Россия, Германия, Франция, которая хотя и не предотвратила агрессии, но однозначно не дала ее узаконить", - отметил сенатор. "Мы запомним Ширака и как большого друга нашей страны, почитателя русской культуры. Он хорошо знал русский язык (в детстве его учил русский офицер-политэмигрант), любил Пушкина и даже перевел на французский язык поэму "Евгений Онегин", - добавил Косачев.

"Он был опытный политик, понимающий историю европеец" Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал ушедшего из жизни экс-президента Франции Жака Ширака великим европейцем и своим другом. "Ему было ясно, что Европа сможет хорошо работать только в том случае, если Германия и Франция достигнут единства", - сказал Шрёдер журналистам в четверг в Берлине. "Важнейший символический жест он сделал в 60-летнюю годовщину высадки союзных войск в 2004 году, когда он пригласил меня как представителя Германии на памятное мероприятие в Нормандию", - добавил экс-канцлер ФРГ. "Он был опытный политик, понимающий историю европеец, обаятельный человек. Мне будет не хватать этого человека, который стал мне другом", - отметил Шрёдер. Герхард Шрёдер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах. "Выдающийся государственный деятель и европеец" Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ушедшего из жизни экс-президента Франции Жака Ширака замечательным партнером Германии. "Я очень опечалена сообщением о смерти Жака Ширака. Он был для нас, немцев, и меня лично замечательным партнером и другом", - привел слова канцлера в Twitter в четверг официальный представитель кабмина ФРГ "Я скорблю вместе с его семьей и французским народом о выдающемся государственном деятеле и европейце", - отметила Меркель.

Kanzlerin #Merkel: Ich bin sehr traurig über die Nachricht vom Tod Jacques Chiracs. Er war uns Deutschen und mir persönlich ein herausragender Partner und Freund. Ich trauere mit seiner Familie und mit dem französischen Volk um einen großen Staatsmann und Europäer. pic.twitter.com/FfvxyrIN3a — Steffen Seibert (@RegSprecher) 26 сентября 2019 г.

Свои соболезнования выразили премьер-министр республики Мануэль Вальс, председатель Сената Жерар Ларше, а также президент Либерии Джордж Веа.

Jacques Chirac aura incarné l’âme de la France pendant plus d’un demi-siècle à travers ses territoires, le monde, ses valeurs. Il a toujours refusé toute compromission avec les extrêmes et assumé avec courage le passé de notre pays, ses ombres comme ses lumières. pic.twitter.com/EEExgknB4T — Gérard Larcher (@gerard_larcher) September 26, 2019

2)..Chirac restera l’ homme du discours du Vel d’Hiv, le Pt qui s’est opposé à la guerre en Irak, le passionné des civilisations et celui ..pour qui j’ai voté en 2002..Je pense à sa famille et à ses proches. Je sais qu’il occupe déjà une belle place dans le cœur des français. pic.twitter.com/G3dNu6p2Pc — Manuel Valls (@manuelvalls) September 26, 2019