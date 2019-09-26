Морякам Мурманского пароходства начали выплачивать долги по зарплате

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Моряки мурманского морского пароходства (ММП), против руководителей которого расследуются уголовные дела о невыплате зарплат и налогов, получили причитающиеся им средства - около 20 млн рублей. Об этом сообщает в четверг в распространенном сообщении пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

"В ходе предварительного следствия приняты меры по обеспечению выплаты заработной платы, при этом в настоящее время в результате принятых мер удалось добиться перечисления заработной платы на сумму более 20 млн рублей. Кроме того, обеспечено и контролируется перечисление денежных средств адресно, непосредственно каждому работнику пароходства", - сообщает ведомство.

По данным следствия, в ближайшее время выплаты зарплаты будут продолжены, сообщает пресс-служба, не утоняя, какую долю долгов составляют выплаченные суммы.

Проблемы пароходства

Финансовые проблемы у Мурманского морского пароходства длятся уже не один год. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. За последние год три судна ММП, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов. Как сообщали ТАСС в ММП, на сегодня за границей стоят четыре судна компании. Моряки с судов за границей неоднократно жаловались на невыплату зарплаты и нехватку продовольствия и топлива.

В текущем году против экс-гендиректора компании было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты, судом он был приговорен к штрафу. Сменивший его новый руководитель также стал фигурантом дела о невыплате зарплаты и о неуплате налогов.

Ранее следственные органы сообщили о задержании учредителя и члена совета директоров по делу злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ему предъявлено обвинение, при обыске у него изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Н. К. Рериха, одна из которых - "Поморяне. Вечер" - в 2009 году оценивалась в примерно 2,5-3 млн долларов, картина И. К. Айвазовского "У берега Капри".

Следствие полагает, что руководством и правлением ММП в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн рублей. Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП. Это привело к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн рублей и невыплате налогов на сумму более 88 млн рублей.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняло до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза. Финансовые трудности само руководство компании ранее объясняло неблагоприятной конъюнктурой рынка морских перевозок.