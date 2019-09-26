Дума приняла закон о создании реестров организаций в сфере детского отдыха

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, призванный обеспечить безопасные условия отдыха детей.

Документ предполагает создание региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в реестр им нужно до 1 мая 2020 года предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность. Основаниями для исключения из реестра станут систематическое нарушение требований законодательства, невыполнение в установленный срок предписаний органов госнадзора, предоставление недостоверных сведений.

Как сообщал ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, одновременно уточняется перечень требований к таким организациям, в частности, они будут обязаны оказывать первичную медицинскую помощь. Определять общие критерии формирования и ведения реестра и требования к организациям будет Минпросвещения России, а непосредственно создание и ведение реестра предлагается отнести к полномочиям местных властей. Исключение организации из реестра повлечет для нее полный запрет на организацию отдыха детей.

"Включаться в реестр организации будут после проведения соответствующей проверки <…> Важно, что этот реестр будет полностью открыт и доступен в интернете. Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", - сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.