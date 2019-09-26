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В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию придет теплая погода

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, теплая, но дождливая погода ожидается в течение следующей недели. В столичном регионе температура воздуха может достигать 17 градусов тепла
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Теплая, но дождливая погода прогнозируется на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в течение новой рабочей недели, в Московском регионе температура воздуха может достигать 17 градусов тепла.

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Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со следующей недели температура уже повысится до 15, даже 16 градусов, но будет дождливо. Москва будет находиться на восточной периферии циклона, значит южные массы воздуха будут перемещаться к центру Европейской части России, но фронтальные разделы будут обусловливать дождливую погоду", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что в Московском регионе температура может достигать даже 17 градусов тепла, но осадки будут интенсивными.

"Осадки будут интенсивные. Уже в воскресенье начнутся небольшие, а начиная с понедельника, мы окажемся в теплом секторе циклона", - уточнил метеоролог.

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