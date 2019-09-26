В Чечне планируют трудоустроить более 100 медработников по программе "Земский доктор"

ГРОЗНЫЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2019 году трудоустроить более 100 врачей и 20 фельдшеров по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом сообщил в четверг ТАСС министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"В 2019 году планируется по данным программам трудоустроить 119 врачей и 20 фельдшеров в сельских местностях. Привлекаются, в том числе, из других регионов. До 2018 года уже трудоустроено 803 врача и 19 фельдшеров", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, основной дефицит кадров в регионе составляют терапевты, педиатры и участковые. "По состоянию на июль текущего года, дефицит составляет 8229,5 единиц врачебных должностей и 842,5 единиц должностей среднего медицинского персонала. В рамках реализации региональной программы нацпроекта "Здравоохранение" планируется ликвидировать дефицит и непрерывно повышать квалификацию действующих врачей", - добавил он.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.