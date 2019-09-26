Депутат от КПРФ внес в Госдуму законопроект о снижении штрафов за нарушения на митингах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов в четверг внес в Госдуму законопроект, предусматривающий смягчение наказания за нарушения, допущенные гражданами в ходе массовых акций. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

На документ нет официального отзыва правительства РФ, который необходим при внесении в Думу проекта поправок в Уголовный кодекс. Согласно пояснительным материалам, в статье УК о неоднократных нарушениях на митингах предлагается снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет.

При этом автор предлагает считать уголовно наказуемым неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования не только если виновник ранее уже привлекался к административной ответственности более двух раз в течение 180 дней, но и если это повлекло "за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".

Суд сможет назначить срок лишения свободы и при условии, если нарушение порядка "повлекло за собой утрату мероприятием мирного характера", но если совершенное преступление не попадает под статью УК о массовых беспорядках. Еще одним основанием может стать причинение либо реальная угроза причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц.