Кампус Центра Алмазова для одаренных детей откроется в Петербурге летом 2020 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Современный технологический кампус для талантливых детей, который Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова строит в Санкт-Петербурге, примет первых воспитанников в следующем году. Об этом в четверг ТАСС сообщил генеральный директор центра Евгений Шляхто.

"Первые летние смены мы планируем в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Центр Алмазова совместно с образовательным центром "Сириус" займется обучением талантливых детей со всей России по различным направлениям биологической науки. В кампусе, который расположится рядом с основным зданием Центра Алмазова, будут предусмотрены все условия для проживания и обучения детей - жилые помещения, лаборатории, учебные классы, пространства для игр и отдыха.

"Будет отбор детей со всей России, к нам будут приезжать лучшие. Пока речь идет о нескольких десятках детей в год, но есть возможности и для сотен", - указал Шляхто.

В будущем кампус для одаренных детей и подростков станет частью научно-образовательного комплекса на базе Центра имени Алмазова, распоряжение о его проектировании и строительстве премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в 2018 году. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Инвестиции в проект оцениваются в 6,8 млрд рублей.

Центр имени Алмазова, основанный в 1980 году, является ведущим многопрофильным научно-клиническим и научно-образовательным медицинским центром России. Его штат насчитывает более 7 тыс. сотрудников, обучение на его площадке проходят свыше 2 тыс. специалистов.