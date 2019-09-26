Azur Air выплатит по 100 тыс. рублей пассажирам жестко севшего в Барнауле самолета

БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air приняла решение выплатить по 100 тыс. рублей пассажирам Boeing, совершившего жесткую посадку в Барнауле. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"Авиакомпанией принято решение осуществить пассажирам данного рейса выплату компенсации в сумме по 100 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального", - уточнили в пресс-службе.

Ответственность авиакомпании Azur Air застрахована в СПАО "Ингосстрах". В отношении пассажиров, которые получили травмы, будет произведен расчет страховой выплаты по федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда". Информация о порядке получения страховых компенсаций будет направлена каждому пассажиру индивидуально.

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября. На борту находились 344 человека: 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

За медицинской помощью в результате инцидента, по данным Минздрава Алтайского края, обратились 49 человек, один человек госпитализирован. Следствие рассматривает две основные версии причины жесткой посадки: инцидент мог произойти из-за ошибки пилотов или некачественного технического обслуживания воздушного судна.