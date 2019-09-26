Глава Союза журналистов России сожалеет о лишении лицензии телеканала "112 Украина"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев считает печальным решение Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины о лишении телеканала "112 Украина" лицензии на вещание на территории всей страны. Решение требует обсуждения на международном уровне, сказал он в четверг ТАСС.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. По мнению Нацсовета, они нарушали программную концепцию вещания в течение многих лет, несмотря на то, что им неоднократно ранее выносились предупреждения.

Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский, комментируя решение, заявил о намерении "информировать об этом факте беззакония международные структуры", телеканал также намерен оспаривать решение Нацсовета в суде.

"К сожалению, тенденция по ограничению свободы печати на Украине была и при прежнем руководстве, мы все помним примеры, когда были убиты журналисты и писатели <...>. Существовала надежда на то, что Владимир Зеленский (президент Украины - прим. ТАСС) будет придерживаться всех международных правил по отношению к прессе, свободе слова, распространению информации. Но мы видим, что некоторые шаги противоречат заявляемым стремлениям, и это печально, что такой канал, который имеет влияние на всю украинскую аудиторию, теперь закрывается", - сказал Соловьев.

По словам главы СЖР, необходимо разобраться, не вызвано ли лишение лицензии другими, например, финансовыми причинами, однако, он предполагает, что "скорее всего, это ограничение свободы слова".

Как считает Соловьев, сложившаяся ситуация требует широкого обсуждения, в том числе с привлечением зарубежных коллег. "Союз журналистов России, как и союз журналистов Украины входят в европейскую и международную федерации журналистов. На этом уровне, я думаю, может идти работа. Мы услышим заявление от наших украинских коллег, мы изучим ситуацию и обратим внимание на нее международных коллег", - отметил он.

Председатель СЖР также добавил, что планирует поднять этот вопрос на 23-м Форуме современной журналистики "Вся Россия", участником которого он является. "Вчера на полях форума состоялось закрытое заседание административного комитета Международной федерации журналистов, здесь в данный момент все руководство федерации. Мы можем эту тему обсудить, они обратят внимание и, может быть, выступят с каким-то заявлением", - поделился Соловьев.