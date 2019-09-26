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В Гидрометцентре рассказали, что доверять можно только двум погодным приметам

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в частности, если ласточки или любые другие птицы летают низко, то это действительно к дождю
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© AP Photo/dpa, Uwe Zucchi

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают <…> Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое - красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое - дожди и непогода. Это действительно так", - сказал он.

Метеоролог объяснил, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект.

"Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю. Это так, и объяснение простое - у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться", - отметил Вильфанд.

Остальные приметы не работают, заключил метеоролог. Также Вильфанд посоветовал больше доверять метеорологическим прогнозам, чем народной мудрости.

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