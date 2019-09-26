Врачи дефицитных в Липецкой области специальностей получат 1 млн руб. при трудоустройстве

ЛИПЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Врачи дефицитных специальностей в Липецкой области получат по 1 млн рублей при первом трудоустройстве в поликлиники и больницы региона. Врач, получивший выплату, должен отработать на своей должности пять лет, сообщил журналистам спикер областного совета Павел Путилин.

"Депутаты Липецкой области приняли поправки в региональный закон, согласно которым медики дефицитных специальностей получат по 1 млн рублей при первом трудоустройстве в поликлиники и больницы региона", - сказал Путилин.

По его словам, если специалист не проработает в медицинском учреждении пять лет, то предусмотрен возврат средств пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока.

"В настоящее время в нашей Липецкой области не хватает 269 медицинских специалистов. Больше всего не хватает терапевтов, педиатров, врачей скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов, онкологов и неонатологов", - добавил Путилин.

На реализацию законопроекта в этом году предлагается направить из областного бюджета 25 млн рублей. До конца года управление здравоохранения планирует привлечь около 25 специалистов.