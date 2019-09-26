Власти Ненецкого АО компенсируют оплату найма жилья педагогам техникумов

ТАСС, 26 сентября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) будут компенсировать оплату найма жилья преподавателям профессиональных образовательных организаций. Соответствующие изменения в закон об образовании НАО на сессии в четверг приняли депутаты регионального парламента.

"Обеспечение жильем - один из главных факторов для привлечения и закрепления в округе специалистов. Регион нуждается в специалистах высокой квалификации. В вопросе подготовки кадров возрастает роль системы среднего профессионального образования. Поэтому мы обязаны создать дополнительные условия для работников государственных профессиональных образовательных организаций с целью их привлечения в регион", - сказал ТАСС председатель Собрания депутатов НАО Александр Лутовинов.

Сейчас такая мера социальной поддержки действует для работников государственных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Для сотрудников профучилищ она начнет работать с 1 октября.

На одного специалиста или семью из двух человек сумма компенсации из бюджета НАО составит 10 тыс. рублей в месяц, на семью из трех и более человек - 15 тыс. Срок предоставления компенсации составит пять лет.

О компенсациях студентам-инвалидам

Также власти округа будут компенсировать затраты на платное обучение в профессиональных училищах студентам с инвалидностью.

"Внесены изменения в окружной закон об образовании, предусматривающие установление меры социальной поддержки, направленной на облегчение финансовой нагрузки инвалидам, а также родителям детей-инвалидов при получении ими профессионального образования на платной основе", - говорится в сообщении парламента.

Расходы будут компенсироваться при обучении в профессиональных училищах НАО в очной форме студентам, которые не достигли 24 лет. "То есть у каждого такого студента появится возможность выбрать именно то направление, которым он действительно хочет заниматься, независимо от финансовых возможностей родителей", - приводит пресс-служба администрации НАО слова заместителя губернатора округа по вопросам образования Наталии Сидоровой. Закон также вступает в силу с 1 октября.

В НАО функционируют три профессиональных образовательных организации: Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В. Г. Волкова, Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И. П. Выучейского и Ненецкое профессиональное училище.