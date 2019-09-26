Ведущий телеканала "Культура" создал серию уроков для экспресс-обучения татарскому языку

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Ведущий телеканала "Культура", автор программы "Полиглот" Дмитрий Петров создал серию телевизионных уроков для быстрого изучения татарского языка - по аналогии со своей передачей на федеральном канале. Проект запускают в Татарстане, сообщил журналистам руководитель пресс-службы главы региона Эдуард Хайруллин, который стал одним из участников проекта в качестве ученика.

"Там будет 24 урока, в среднем по 20 минут, все легко, непринужденно. К чему мы пришли - мы поняли, что это действительно очень простой, комфортный, удобный и красивый, с бесконечными отсылками в мировые культуры, религии, очень интересный язык", - сказал он на презентации.

Хайруллин рассказал, что вырос в городе и не знал татарский на хорошем уровне, а занятия с преподавателями не давали возможности прочувствовать язык. Тогда ему пришла в голову идея пригласить человека со стороны, который мог бы "разобрать язык на части и преподнести его обучающимся".

"Я обратился к Петрову, и он, на мой взгляд, сумел это сделать - по крайней мере, восемь человек - мы учились", - сказал он.

Помимо Хайруллина, участниками проекта стали председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, рэпер из Нигерии Дэвид Олисе, студентка, дизайнер интерьеров и другие. Занятия проходят интерактивно, в формате диалога с обучающимися в студии. Программа записывалась на местном телеканале. Первая серия вышла в четверг, параллельно все уроки будут транслироваться на YouTube-канале.

Дмитрий Петров - преподаватель и полиглот, знающий восемь языков. С 2012 года его проект "Полиглот", представляющий собой интенсивный курс изучения иностранных языков, стартовал на телеканале "Культура". Вместе с участниками программы - актерами, режиссерами, писателями - зрители могли выучить английский, итальянский, французский и другие языки с нуля за 16 часов. Все программы размещены на сайте телеканала в открытом доступе.