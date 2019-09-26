Пенсионный фонд назвал возраст самой старой жительницы Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самой старой жительнице Москвы в 2019 году исполнилось 119 лет. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Марина Густова.

"В нашей базе мы видим двух женщин-долгожительниц, которые получают пенсии. Одна из них 1900 года рождения, она зарегистрирована в районе Коптево на севере Москвы. Вторая родилась в 1909 году и зарегистрирована в Гольянове в Восточном административном округе, но пенсию получает в ЦАО", - сказала Густова.

Росстат ранее сообщил об увеличении в стране числа граждан старше 100 лет: с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года. Таким образом, за последние 10 лет количество долгожителей в России выросло более чем в 2,5 раза. Численность мужчин старше 100 лет на 1 января 2019 года составила 5895 человек, а женщин - 14687 человек. На 1 января 2009 года регистрировали 6465 женщин-долгожительниц старше 100 лет, мужчин-долгожителей - 1253.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за последние восемь лет уровень смертности в Москве сократился в 2,6 раза и сегодня составляет 15%, а продолжительность жизни достигла 78 лет. В 2018 году уровень удовлетворенности работой столичной системы здравоохранения впервые превысил 50%.

Самым старым человеком в мире, согласно данным Книги рекордов Гиннесса, признана Кане Танака из японского города Фукуоки. По состоянию на 9 марта 2019 года ее возраст составил 116 лет и 66 дней.

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