МВД начнет вести статистику случаев падения детей из окон

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МВД России по просьбе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой начнет вести статистику случаев падения несовершеннолетних из окон многоквартирных домов. Об этом сообщила в четверг в пресс-служба детского омбудсмена.

"Анна Кузнецова направила обращение в адрес министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой рассмотреть вопрос о включении показателей о выпавших из окон детях в форму статистической отчетности министерства по несовершеннолетним", - говорится в сообщении.

Как поясняла ранее Кузнецова, такая статистика ведется только уполномоченными по правам ребенка в регионах РФ, другие ведомства не занимаются этой проблемой.

"Как ответили в министерстве [МВД], в настоящее время разрабатывается проект приказа, предусматривающий переработку формы статистической отчетности "несовершеннолетние" с добавлением показателей о количестве рассмотренных органами внутренних дел сообщений и обращений по фактам падений детей из окон, в том числе со смертельным исходом", - уточнили в пресс-службе.

Ранее детский омбудсмен направила в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина письма с просьбой о содействии в разработке инициатив по совершенствованию законодательства для предотвращения случаев падения детей из окон. Согласно статистике аппарата Кузнецовой, ежегодно в России регистрируются свыше 600 случаев падения детей из окон многоквартирных домов.