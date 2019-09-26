Мастер-классы в школах Северной Осетии проходят в рамках первого инклюзивного театра

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 сентября. /ТАСС/. Мастер-классы проходят в школах Северной Осетии в рамках первой инклюзивной театральной студии, созданной в рамках совместного проекта "Ростелекома" и Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Мастер-класс "Сам себе режиссер" прошел в первой в республике инклюзивной школе-интернате, где ребята вместе со студентами факультета дефектологии СОГУ в увлекательной игре вспомнили все правила дорожного движения и решили снять мультфильм о жизни пешеходной зебры", - говорится в сообщении.

Второй мастер-класс прошел в школе №27 города Владикавказа. Здесь реализуется проект по организации обучения детей с расстройством аутистического спектра. В гости к детям вместе с участниками театральной студии пришли ученики школы из обычных классов. Дети смогли придумать сценарий сказки и отснять его.

"Занятия в рамках проекта проходят максимально плодотворно, все дети активно включаются в процесс, фантазируют. И приятно, что все общаются на равных, без барьеров. Мы получили качественный результат, создали прекрасную сказку. Наверное, улыбка на лицах детей - главный показатель того, что цель мастер-класса и проекта в целом достигнута", - сказала руководитель детской студии анимации, журналист Алана Гадзацева.

Следующее мероприятие проекта, направленного на помощь в адаптации в социуме детям с нарушениями в развитии, планируется провести в североосетинском филиале Мариинского театра, где ребята встретятся с режиссерами и оперными певцами.