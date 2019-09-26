Калуга примет международную научную конференцию по истории России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международная научная конференция, посвященная становлению централизованных государств на востоке и западе Европы в XV-XVII вв., пройдет в Калуге 8-11 октября 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

"Конференция, тема которой "Вызов времени: становление централизованных государств на востоке и западе Европы в конце XV - XVII вв.", пройдет в Калуге с 8 по 11 октября нынешнего года. Это будет международная конференция, организаторами которой являются Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, правительство Калужской области, Калужский государственный университет имени Циолковского", - сказал он.

Аникеев добавил, что одной из целей конференции является концентрация лучших ученых из разных стран для рассмотрения вопроса адаптации Русского государства к вызовам времени в XV-XVII вв. в общеевропейском контексте.

Ожидается участие в конференции около 150 ученых, уточнил он. "На конференции будет 74 доклада, приедут 14 иностранных участников - из Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины, Донецкой народной республики и Белоруссии", - рассказал министр. Конференция пройдет в здании Калужского государственного университета.